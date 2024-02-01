МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Следствие подготовило акт расследования крушения транспортного самолета Ил-76 после расшифровки черных ящиков, заявил агентству РИА Новости представитель экстренных служб. Запад старается замять историю с крушением Ил-76, заявил Путин

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа, все они погибли.

Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.

"Завершена подготовка акта расследования катастрофы Ил-76, материалы направлены членам комиссии для ознакомления", — заявили в экстренных службах.