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Следствие подготовило акт расследования крушения Ил-76
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Следствие подготовило акт расследования крушения транспортного самолета Ил-76 после расшифровки черных ящиков, заявил агентству РИА Новости представитель экстренных служб... ПРАЙМ, 01.02.2024
право, общество , транспорт, бизнес, новости, следствие, крушение ил-76, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Следствие подготовило акт расследования крушения транспортного самолета Ил-76 после расшифровки черных ящиков, заявил агентству РИА Новости представитель экстренных служб.
Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа, все они погибли.
Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.
"Завершена подготовка акта расследования катастрофы Ил-76, материалы направлены членам комиссии для ознакомления", — заявили в экстренных службах.