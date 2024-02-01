МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Международный суд ООН своим решением по иску Украины к России дал Киеву по рукам, это лишь начало мирового прозрения. Об этом агентству РИА Новости сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Суд ООН отклонил почти все пункты иска Киева к Москве по Донбассу и Крыму

Международный суд ООН 31 января отклонил подавляющее большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения.

"Необходимо понимать, что состоявшееся 31 января этого года итоговое решение Международного суда ООН, которым Украине жестко дали по рукам и дали понять, что врать нехорошо — это лишь начало мирового прозрения", — отметила сенатор.

Ковитиди также добавила, что миру еще предстоит детально разобраться в политико-правовых предпосылках крымских событий, геноциде украинского режима против мирного населения, предпосылках присоединения новых территорий и великой миротворческой миссии России.

Кроме того, решение Международного суда отказать Киеву в удовлетворении его требований уже говорит о безоговорочной судебной победе России, подчеркнула она. По словам Ковитиди, Европе понадобилось десять лет, чтобы осознать суть "лживого киевского режима", а также найти настоящую причину крымских событий.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.