Ковитиди: суд ООН дал Украине по рукам, но это только начало мирового прозрения
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Международный суд ООН своим решением по иску Украины к России дал Киеву по рукам, это лишь начало мирового прозрения. Об этом агентству РИА Новости сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Международный суд ООН 31 января отклонил подавляющее большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения.
"Необходимо понимать, что состоявшееся 31 января этого года итоговое решение Международного суда ООН, которым Украине жестко дали по рукам и дали понять, что врать нехорошо — это лишь начало мирового прозрения", — отметила сенатор.
Ковитиди также добавила, что миру еще предстоит детально разобраться в политико-правовых предпосылках крымских событий, геноциде украинского режима против мирного населения, предпосылках присоединения новых территорий и великой миротворческой миссии России.
Кроме того, решение Международного суда отказать Киеву в удовлетворении его требований уже говорит о безоговорочной судебной победе России, подчеркнула она. По словам Ковитиди, Европе понадобилось десять лет, чтобы осознать суть "лживого киевского режима", а также найти настоящую причину крымских событий.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
https://1prime.ru/society/20240201/842956873.html