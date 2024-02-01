МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины пытаются атаковать Крым западными крылатыми ракетами, заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. "Кошмарить россиян". Эксперт раскрыл предназначение новых снарядов ВСУ

"Наши пилоты тактической авиации очищают Крым… крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры", — отметил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 20 авиационных управляемых ракет российскими системами ПВО. Их обломки упали на территорию войсковой части в районе населенного пункта Любимовка, повреждений авиатехники нет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву не запрещено уничтожать цели на российской территории украинского производства. Он отметил, что запрет касается только на западное оружие.

Американские HIMARS и англо-французские ракеты Storm Shadow поставляются на Украину в рамках западной военной помощи. Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками оружия на Украину. МИД России заявил, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркнули, что это не способствует переговорам между Россией и Украиной.