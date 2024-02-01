МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции, следует из данных, опубликованных на сайте ГД.

Пленарное заседание Государственной Думы РФ

Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

Согласно документу, регионы наделяются правом устанавливать ограничения на продажу алкоголя в точках общественного питания в многоквартирных домах. Рестораны, бары, кафе и буфеты станут единственными местами, где можно будет продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху).

Цель закона — пресечь незаконную продажу алкоголя и бороться с шумом и беспорядком, которые вызывают такие заведения. Другая важная мера — запрет производства пивных напитков из закупленного пива и добавление этилового спирта в алкогольную продукцию без соответствующих стандартов и правил. Эти изменения направлены на предотвращение отравлений суррогатным алкоголем.

Закон также освобождает розничных продавцов алкоголя в некоторых регионах от ответственности за нарушения в обороте продукции до 2025 года.

Закон должен вступить в силу с апреля 2024 года.