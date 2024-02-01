2024-02-01T13:56:41+03:00
2024-02-01T13:56:41+03:00
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Госдума расширила полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками"
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Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции, следует из данных, опубликованных на сайте ГД... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , новости, россия, "наливайки", закон
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции, следует из данных, опубликованных на сайте ГД.
Согласно документу, регионы наделяются правом устанавливать ограничения на продажу алкоголя в точках общественного питания в многоквартирных домах. Рестораны, бары, кафе и буфеты станут единственными местами, где можно будет продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху).
Цель закона — пресечь незаконную продажу алкоголя и бороться с шумом и беспорядком, которые вызывают такие заведения. Другая важная мера — запрет производства пивных напитков из закупленного пива и добавление этилового спирта в алкогольную продукцию без соответствующих стандартов и правил. Эти изменения направлены на предотвращение отравлений суррогатным алкоголем.
Закон также освобождает розничных продавцов алкоголя в некоторых регионах от ответственности за нарушения в обороте продукции до 2025 года.
Закон должен вступить в силу с апреля 2024 года.