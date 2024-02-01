МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции, следует из данных, опубликованных на сайте ГД. Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

Согласно документу, регионы наделяются правом устанавливать ограничения на продажу алкоголя в точках общественного питания в многоквартирных домах. Рестораны, бары, кафе и буфеты станут единственными местами, где можно будет продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху).

Цель закона — пресечь незаконную продажу алкоголя и бороться с шумом и беспорядком, которые вызывают такие заведения. Другая важная мера — запрет производства пивных напитков из закупленного пива и добавление этилового спирта в алкогольную продукцию без соответствующих стандартов и правил. Эти изменения направлены на предотвращение отравлений суррогатным алкоголем.

Закон также освобождает розничных продавцов алкоголя в некоторых регионах от ответственности за нарушения в обороте продукции до 2025 года.

Закон должен вступить в силу с апреля 2024 года.