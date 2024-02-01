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Россия не будет размещать ядерное оружие в других странах, заявил Рябков
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Россия не намерена размещать свое ядерное оружие на территории других стран, за исключением уже размещенного в Беларуси, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , новости, в мире, россия, белоруссия, ядерное оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия не намерена размещать свое ядерное оружие на территории других стран, за исключением уже размещенного в Беларуси, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в рамках пресс-конференции по итогам первой в рамках российского председательства встречи шерп/су-шерп стран БРИКС.
"Нет, не планирует", — отметил Рябков. Он также добавил, что при размещении ядерного оружия на территории Белоруссии.
Ранее Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет соблюдать свои международные обязательства и не повторит действия США, размещавших свое ядерное оружие в Европе.
Позднее объявлялось, что российское тактическое ядерное оружие, согласованное между двумя странами, размещено и находится в хорошем состоянии.