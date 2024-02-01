МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия не намерена размещать свое ядерное оружие на территории других стран, за исключением уже размещенного в Беларуси, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в рамках пресс-конференции по итогам первой в рамках российского председательства встречи шерп/су-шерп стран БРИКС. Пентагон отказался прояснить вопрос размещения ядерное оружие в Британии

"Нет, не планирует", — отметил Рябков. Он также добавил, что при размещении ядерного оружия на территории Белоруссии.

Ранее Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет соблюдать свои международные обязательства и не повторит действия США, размещавших свое ядерное оружие в Европе.

Позднее объявлялось, что российское тактическое ядерное оружие, согласованное между двумя странами, размещено и находится в хорошем состоянии.