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Медведев призвал продолжить работы по обновлению фонда ЖКХ
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Работа по модернизации фонда ЖКХ должна быть продолжена по всей стране, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе заседания Программной комиссии... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , новости, россия, дмитрий медведев, жкх
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Работа по модернизации фонда ЖКХ должна быть продолжена по всей стране, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе заседания Программной комиссии.
"Несмотря на большой объем сделанного, все равно работы непочатый край. Природа этой работы и особенности нашей страны, что практически на всех территориях эта работа должна быть продолжена. Модернизация жилищно-коммунального фонда и инфраструктуры его", — отметил Медведев.
Ранее в августе 2023 года Минстрой России предложил бессрочно продлить работу Фонда ЖКХ с целью привлечения средств Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 150 миллиардов рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах до конца 2023 года, ранее предполагалось направить такой объем из фонда до конца 2025 года.