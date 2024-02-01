МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Работа по модернизации фонда ЖКХ должна быть продолжена по всей стране, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе заседания Программной комиссии.

Заседание программной комиссии партии "Единая Россия"

Медведев назвал самую важную задачу для россиян на 2024 год

"Несмотря на большой объем сделанного, все равно работы непочатый край. Природа этой работы и особенности нашей страны, что практически на всех территориях эта работа должна быть продолжена. Модернизация жилищно-коммунального фонда и инфраструктуры его", — отметил Медведев.

Ранее в августе 2023 года Минстрой России предложил бессрочно продлить работу Фонда ЖКХ с целью привлечения средств Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 150 миллиардов рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах до конца 2023 года, ранее предполагалось направить такой объем из фонда до конца 2025 года.