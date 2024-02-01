МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Работа по модернизации фонда ЖКХ должна быть продолжена по всей стране, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе заседания Программной комиссии. Медведев назвал самую важную задачу для россиян на 2024 год

"Несмотря на большой объем сделанного, все равно работы непочатый край. Природа этой работы и особенности нашей страны, что практически на всех территориях эта работа должна быть продолжена. Модернизация жилищно-коммунального фонда и инфраструктуры его", — отметил Медведев.

Ранее в августе 2023 года Минстрой России предложил бессрочно продлить работу Фонда ЖКХ с целью привлечения средств Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 150 миллиардов рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах до конца 2023 года, ранее предполагалось направить такой объем из фонда до конца 2025 года.