БУДАПЕШТ, 2 фев — ПРАЙМ. В украинском конфликте время работает на Россию, расклад сил не будет меняться в пользу Киева, но на Западе думают иначе, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины

По его словам, Будапешт хотел бы, "чтобы речь шла о мире, мы посылали деньги на мир и так далее".

"Но это было невозможно, потому что на Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнут, а расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем войну?" — сказал Орбан.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.