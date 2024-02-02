ВАРШАВА, 2 фев — ПРАЙМ. Польша оказалась на грани анархии из-за длящихся правовых конфликтов между ветвями государственной власти, считает первая председатель Верховного суда страны Малгожата Мановская. В Польше не уверены в дальнейшей "сговорчивости" Венгрии

Осенью прошлого года партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского потерпела поражение в парламентских выборах и стала оппозиционной, при этом в стране продолжают действовать суды, состав которых был сформирован во время правления PiS. Данная ситуация становится причиной частых правовых конфликтов с текущими властями страны. Действующий премьер Дональд Туск считает своих политических оппонентов виновными в попытке подчинить себе суды, на что они обвиняют его в том, что он руководит страной, нередко принимая решения в обход права.

"Еще не в полной силе и не в полной красе, но зачатки анархии у нас определенно есть", — заявила Мановская в интервью порталу Onet. Она отметила, что "если бы каждый государственный орган и субъект делали то, что должны были делать, и уважали свои полномочия, хаоса, безусловно, было бы меньше".

При этом Мановская не смогла назвать виновных в сложившейся ситуации. "Давайте помнить, что нынешняя ситуация является одним из последствий огромной социальной поляризации, и здесь есть свои "заслуги" у обеих сторон конфликта, а не только у политиков", — пояснила она.

Она добавила, что обе стороны привели к этой опасной для Польши ситуации.

"Конечно, испортился наш национальный характер, наша сварливость и неспособность договориться между политиками всех мастей. Я говорю не только о том варианте, который был у власти тогда, или о том варианте, который у власти сейчас, потому что у меня такое впечатление, что нынешняя правящая коалиция вступила в фазу балансирования на грани закона, иногда даже выходя за ее пределы", — сказала судья и призвала политиков всех политических течений "иметь смелость сесть и предметно поговорить о решении проблем, вместо того, чтобы стремиться к большей поляризации".

Мановская отметила, что Польша оказалась на краю пропасти. "Я действительно в ужасе от того, что может случиться в будущем. Неужели мы, поляки, как это уже случалось в недавнем и недавнем прошлом, ждем, что придет третья сторона и нас примирит? Можно сказать, что мы мобилизуемся и начинаем действовать вместе только тогда, когда сталкиваемся с угрозой. Вот я и спрашиваю: ждем ли мы этой угрозы?", — сказала она.