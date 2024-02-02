БУДАПЕШТ, 2 фев — ПРАЙМ. Складывается ощущение, что за некоторыми решениями Брюсселя стоят не европейские интересы, а американские, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины

Он также отметил, что летние выборы в Европарламент легко могут поменять состав европейских лидеров, уже не служащих интересам своих избирателей, а также добавил, что "мир будет, когда в Европе будут перемены".

Орбан подчеркнул, что в Европе стал громче слышен голос проамериканских правительств, выстраивающих более тесные связи с США.

"Из этого я делаю вывод, что американское давление все больше в тех странах, на которые Америка может его оказать. Точки зрения Европы и Америки смешиваются, и у меня часто бывает ощущение, что в Брюсселе некоторыми решениями преследуют не европейские, а американские интересы", — пояснил он.

По мнению венгерского премьера, на сегодняшний день никто не может точно сказать, насколько воля и система суждений Вашингтона преобладает в решениях, принимаемых в Брюсселе, сам он может "лишь сформировать мнение как участник и наблюдатель".

Он также прокомментировал предоставление военной помощи Киеву со стороны Берлина, который начинал с отправки касок, а дошел до истребителей, назвав такие действия "вопросом на миллион долларов". Кроме того, Орбан раскритиковал посылы СМИ о конфликте на Украине, согласно которым Киев сражается за Европу, а Россия "маршем войдет в Берлин".

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.