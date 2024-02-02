МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американская политика в отношении палестинцев и израильтян является "кровавым лицемерием", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Евросоюз захотел последствий для Израиля, передает Financial Times

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден утвердил указ, который позволяет его администрации применять санкции против еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.

Сперва Байден "признает поселенческую деятельность Израиля, мотивируя израильтян к освоению палестинских земель", а затем издает указ, разрешающий введение против поселенцев санкций, отметила Захарова.

"Вот эта постоянная манипуляция и есть проявление национализма и ксенофобии, когда на чувствах палестинцев и израильтян, иудеев и мусульман американское государство играет в зависимости от политической выгоды и ради очередной "сделки Белого дома". Кровавое лицемерие Вашингтона", — написала она в Telegram-канале.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял, что западные страны никогда не замечают грехов и преступлений того, кого любят. По его словам, двойные стандарты всегда были самым удивительным примером лицемерия США и Европы. Посол пояснил, что Запад был очень резок и критичен в отношении украинского конфликта, в то время как в случае с Газой он предпочел молчание.

В субботу, 7 октября 2023 года, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.