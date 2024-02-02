МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Киевский режим с целью демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов проводит террористические акты против мирных жителей РФ и не гнушается уничтожением граждан Украины, заявил в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. В Кремле прокомментировали заявления Киева о передаче тел пленных с Ил-76

"Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан", — сказал он.

На прошлой неделе с территории Украины был атакован и сбит российский транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ, подлежащих обмену.

"Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", — заметил Шойгу.

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везла на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Как заявлял глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили тремя ракетами, их выпустили из немецкого ЗРК Patriot или IRIS-T. По словам депутата, киевский режим знал о перевозке пленных, а также о транспортном средстве. Украина совершила очередное "кровавое" преступление, добавил он. Украинское Минобороны, в свою очередь, отвергло причастность к крушению самолета. в ведомстве добавили, что информацию "еще выясняют".

Глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров позднее написал в Telegram, что в результате авиакатастрофы никто из местных жителей не пострадал.

Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.