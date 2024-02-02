МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию ведется, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков назвал публикации о якобы готовящемся заявлении Путина фейком

"Да, подготовка идет", — сказал он журналистам. Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что подготовка обычно занимает несколько месяцев. Песков также отметил, что информация о сроках оглашения послания будет своевременно опубликована.

Согласно Конституции России, президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Палаты Федерального Собрания по итогам посланий обычно принимают специальные постановления, направленные на реализацию намеченных законодательных мероприятий.

Обычно Послание президента длится около часа, однако в 2018 году обращение стало самым продолжительным за всю историю и составило 1 час 55 минут.