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Песков рассказал о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию
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Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию ведется, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да, подготовка идет", — сказал... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , новости, россия, дмитрий песков, послание федеральному собранию
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному Собранию ведется, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, подготовка идет", — сказал он журналистам. Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что подготовка обычно занимает несколько месяцев. Песков также отметил, что информация о сроках оглашения послания будет своевременно опубликована.
Согласно Конституции России, президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Палаты Федерального Собрания по итогам посланий обычно принимают специальные постановления, направленные на реализацию намеченных законодательных мероприятий.
Обычно Послание президента длится около часа, однако в 2018 году обращение стало самым продолжительным за всю историю и составило 1 час 55 минут.