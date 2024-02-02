МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ в отличие от ВСУ доминируют на фронте из-за больших возможностей нанесения артиллерийских ударов, Киеву требуется утолить снарядный голод, заявил офицер ВСУ в интервью изданию Politico. На Западе не осталось "чудо-оружия" для победы Украины, пишет СМИ

По его словам, на ряде направлений число боеприпасов у российской армии иногда во много раз превышает возможности ВСУ

Он также напомнил, что для успеха на поле боя количество боеприпасов быть гораздо большим, чем есть у противника, или, по крайней мере, равняться ему.

Украинский артиллерист в разговоре с изданием также подтвердил слова офицера и сообщил о нехватке боеприпасов.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.