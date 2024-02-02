МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В случае нападения России на Литву немецкий бундесвер не сможет противостоять вооруженным силам РФ, сообщает в своем Telegram-канале издание Bild со ссылкой на слова известного военного историка из Потсдамского университета Зенке Найтцеля. В Германии стали пить значительно меньше пива

"Мы уже не можем исключать, что бундесверу придется воевать. Конечно, он будет сражаться, но в данный момент он, вероятно, сможет лишь доказать, что умеет достойно уходить", — считает историк.

Он отметил, что несмотря на желание главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса сделать бундесвер готовым к войне, дальше слов дело не идет. "Скажите мне, обычный солдат в городе Хагенов или Оберфихтах заметил какие-либо изменения?", — задался вопросом Найтцель.

По его словам, немецкие военные "не занимаются спортом, не делают больше упражнений, у них нет запаса боеприпасов". Кроме того, историк обратил внимание на возможность серьезного сокращения военной поддержки стран НАТО со стороны Вашингтона в случае, если президентом США в 2024 году станет Дональд Трамп. Найтцель полагает, что Франция и Италия наравне с ФРГ также не готовы к масштабным боевым действиям.

Материал Bild содержит данные недавнего опроса немцев, показавшие что 46% жителей Германии обеспокоены возможностью начала боевых действий между Россией и ФРГ.