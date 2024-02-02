МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Авторы законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для лиц, получивших гражданство РФ, отзывают свои подписи и готовы к уточнению данной инициативы, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО

Накануне депутаты Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал РИА Новости, что авторам предложат отозвать данный документ и отмечал, что "вопрос не проработан".

В пятницу днем Бородай и Шеремет отозвали свои подписи с законопроекта, информация об этом появилась в базе данных Госдумы.

"Подписи уже отозвали… Нам остается закон на проработку и включения поправок, которые хотят внести коллеги… Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов", — сказал Журавлев и отметил, что коллеги из Госдумы, как минимум, ознакомились и согласились с наличием такой проблемы.