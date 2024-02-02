2024-02-02T15:03:00+03:00
2024-02-02T15:23:15+03:00
2024-02-02T15:03:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240202/842970329.html
Авторы проекта о повышении призывного возраста до 50 лет отозвали подписи
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Авторы законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для лиц, получивших гражданство РФ, отзывают свои подписи и готовы к уточнению данной инициативы, сообщил РИА... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , новости, госдума, россия, повышение призывного возраста
https://cdnn.1prime.ru/images/84038/31/840383139.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84038/31/840383139.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84038/31/840383138.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84038/31/840383138.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84038/31/840383126.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84038/31/840383126.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240202/842964220.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Авторы законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для лиц, получивших гражданство РФ, отзывают свои подписи и готовы к уточнению данной инициативы, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.
Накануне депутаты Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал РИА Новости, что авторам предложат отозвать данный документ и отмечал, что "вопрос не проработан".
В пятницу днем Бородай и Шеремет отозвали свои подписи с законопроекта, информация об этом появилась в базе данных Госдумы.
"Подписи уже отозвали… Нам остается закон на проработку и включения поправок, которые хотят внести коллеги… Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов", — сказал Журавлев и отметил, что коллеги из Госдумы, как минимум, ознакомились и согласились с наличием такой проблемы.