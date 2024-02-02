ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Если бы Россия не защищала людей в новых регионах, то она превратилась бы в дряхлое и никому не нужное государство, заявил в ходе встречи с участниками форума "Все для Победы! президент РФ Владимир Путин. Путин объяснил, почему он вернул Крым в состав России

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Глава государства назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

"Если не будем защищать наших людей на Донбассе, а сейчас и в Херсонщине, Запорожье, в Новороссии… бросили бы людей в Крыму. Во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, не самодостаточную, на самом деле — никому не нужную страну, которую все, с наличием большого количества природных ресурсов, которую все со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в виде гуманитарной помощи", — сказал он.

Глава государства добавил, что при этом все думали бы, что и как оттяпать. "Прямо на моих глазах — два десятилетия смотрел, что происходит. Речи сладкие, хорошие, но все думают: там откусить, здесь откусить, создать такие правила в мировой экономике, чтобы все наши конкурентные преимущества затушить", — отметил он. Путин сравнил ЗРПК "Панцирь" с горячими пирожками

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали "гражданами РФ навсегда". 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.