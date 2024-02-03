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США сохраняют враждебность к России во всех проявлениях, заявили в Кремле
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Вашингтон по-прежнему сохраняет враждебное отношение к России во всех проявлениях и мы начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что... ПРАЙМ, 03.02.2024
общество , экономика, новости, россия, кремль, дмитрий песков, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вашингтон по-прежнему сохраняет враждебное отношение к России во всех проявлениях и мы начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также отметил, что американцы сейчас "чудесным образом" пытаются переложить финансовое бремя на европейцев и они уже взяли на себя обязательство в размере 50 миллиардов евро.
"Посмотрим, как будут дальше американцы выкручиваться, так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать. Но в любом случае они сохраняют свое такое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях. Мы это знаем. Мы начеку. Наш президент знает, что делать. А специальная военная операция продолжается", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры общения выложены в Telegram-канале Зарубина.