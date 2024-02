МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Британского эксперта Александра Меркуриса удивило, что украинский президент Владимир Зеленский не может найти замену Валерию Залужному на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Свой комментарий британец опубликовал в авторском блоге на YouTube. WP: Киев уведомил США, что Зеленский решил уволить Залужного

В частности, Меркурис заявил: "Удивительно, что он (Владимир Зеленский — прим. ред.) не может найти генерала, готового занять место Залужного. Это говорит о полном непринятии военным руководства Зеленского".

Главным в создавшейся ситуации, как считает эксперт, является тот факт, что в Киеве на текущий момент еще не произошли кадровые перестановки, поскольку украинский президент пока так и не смог добиться отставки Залужного. Это обстоятельство красноречиво говорит о расколе внутри Украины, отметил британский эксперт.

Более того, по его утверждению, "если Зеленский не может уволить Залужного в этой отчаянно неустойчивой ситуации, то его дни как президента сочтены".

Как сообщала газеты Financial Times, 29 января президент Украины на встрече с Залужным предлагал ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. При этом авторы журнала The Economist утверждали, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО, однако тот не принял этого предложения. Вместе с тем The Economist сообщал, что на должность главкома вместо Залужного на должность главкома ВСУ планировалось поставить начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался.