МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Украина не выживет без западной помощи и не сможет удержать фронт без поддержки соединенных Штатов, — такое мнение в интервью Polskie Radio высказал польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский. "Кошмарить россиян". Эксперт раскрыл предназначение новых снарядов ВСУ

Указав на катастрофическое сокращение ВВП Украины, он отметил, что "при таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно", после чего сделал весьма неутешительный для Киева вывод: "Украина — это труп".

Вместе с тем Кендзерский высказал "крамольное" мнение, что новый европейский пакет помощи в размере €50 млрд вряд ли способен сколько-нибудь существенно изменить положение Киева, поскольку деньги Евросоюза, на его взгляд, прежде всего будут потрачены на выплату задолженности Украины.

Другое дело, на его взгляд, пакет помощи Соединенных Штатов. Ведь предполагается, что американские деньги будут направлены на закупку вооружения и боеприпасов для ВСУ. При этом польский политолог подчеркнул, что без поставок из США "существует угроза" обвала украинского фронта.

Резюмируя, Кендзерский отметил: "На сегодняшний день перспективы Украины не особо оптимистичны".

В конце прошлого года Соединенные Штаты передали Украине свой последний пакет военной помощи. В настоящий момент ждет одобрения в конгрессе новый запрос Белого дома на оказание помощи Киеву, но пока конгрессмены не пришли к единому мнению по этому вопросу. Ко всему прочему, и без того непростую ситуацию с выделением денег Украине осложнил миграционный кризис в Техасе. Примечательно, что администрации президента США Джо Байдена допускают, что, если Соединенные Штаты не окажут поддержку Киеву, "вполне возможно", что их примеру могут последовать другие западные государства и откажут руководству Украины в помощи.