МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Запад пытается спровоцировать войну с Российской Федерацией, потому что президент Владимир Путин не пошел на поводу у западных элит. Об этом в беседе с YouTube-каналом Redacted рассказал британский политик Джим Фергюсон. Экономика России, в отличие от Запада, находится в плюсе, заявил Путин

По его словам, "они (власти Великобритании — прим. ред.) хотят войны с Россией и готовы принести в жертву столько людей, сколько смогут, чтобы добиться своей цели".

Агрессивную позицию западных политиков в отношении России Фергюсон объясняет, тем, что они не могут смириться с тем, что Владимир Путин "не пошел на поводу у их нового мирового порядка".

"Он (Владимир Путин — прим. ред.) стоит на стороне своего народа, — поясняет британский политик. — Вот почему он так не нравится глобалистам и почему они никак не оставят его в покое".

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс ранее буквально требовал не допустить победы Российской Федерации в украинском конфликте.

Российское руководство неоднократно заявляло, что одной из основных причин начала СВО послужило стремление Украины в НАТО. При этом инструкторы и военнослужащие стран-членов Североатлантического альянса, по заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уже участвуют в украинском конфликте.