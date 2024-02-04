МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Украину ждет масштабное и самое сложное для ее войск наступление российской армии с начала специальной военной операции, предсказал в беседе с YouTube-каналом "Вышка" глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Rheinmetall купит долю в румынском предприятии для обслуживания техники ВСУ

Комментируя слова начальника ГУР Кирилла Буданова о том, что российская армия "полностью выдохнется" к весне, и ВСУ вновь завладеют инициативой, Карасев отметил: "Наступление их (российских войск — прим. ред.) не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться".

При этом Украина, как подчеркнул политолог, в настоящий момент не только сталкивается с серьезными трудностями на фронте, но также испытывает высокое внутриполитическое напряжение, тогда как ресурсы страны истощены, а Запад предоставляет лишь мизерную помощь.

По его словам, впереди "два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения <…> обстановки на фронте.

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещание с руководящим составом Вооруженных сил России, что российские войска в январе. добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. При этом министр отметил, что сегодня Украина вынужден бросать в бой последние резервы, ведь в январе ВСУ потеряли 23 тысячи человек убитыми и ранеными.