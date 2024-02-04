МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Украине необходимо садиться за стол переговоров, чтобы остановить катастрофу, порекомендовал заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom американский экономист Джеффри Сакс. Главы МИД ЕС не приняли решений по военной помощи Украине

В частности, он заявил: "Украина разрушается шаг за шагом. Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны. Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз. Огромное количество людей вынуждены покинуть страну, экономика разрушена, и большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают".

При этом Сакс выразил убеждение, что завершить украинский конфликт возможно только путем мирных переговоров.

В западной прессе все чаще появляются сообщения об усталости Соединенных Штатов и Евросоюза от конфликта на Украине и сокращении помощи киевскому режиму. Как передает телеканал NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с Киевом, от чего Украине, возможно, придется отказаться ради достижения договоренности с Россией.