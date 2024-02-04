МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. США не успокоятся даже после российской победы в конфликте с Украиной и попытаются подорвать российское влияние в других регионах, — такой прогноз в беседе с YouTube-каналом Duran сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. США сохраняют враждебность к России во всех проявлениях, заявили в Кремле

Он отметил: "Американцы не прикинутся мертвыми (после победы российских войск на Украине — прим. ред.) Американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Россию ".

Профессор перечислил регионы, где, по его мнению, Соединенные Штаты могут разжечь новые конфликты с Россией. В частности, провокации могут быть устроены в Арктики, на Черном море и в Молдавии. Помимо этого, Миршаймер не исключачет, что США мгут попытаться организовать очередную "цветную революцию" в Белоруссии.

Подытоживая, профессор сделал такой прогноз: "Не будет конца неприятностям на Украине и в Восточной Европе".

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, западные страны под предводительством США продолжают вести против России гибридную войну, снабжают Киев как разведывательной информацией в режиме онлайн, так и различными вооружениями и боеприпасами.

Вместе с тем российское руководство неоднократно отмечало, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности государствам Европы.