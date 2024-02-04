МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российской армией управляют опытные и профессиональные военачальники, отметил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. Украина выделит миллионы долларов на строительство бомбоубежищ

"Нам очень трудно знать наверняка, что намеревается делать Россия. Единственное, что мы можем точно сказать о ее армии так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело", — указал он.

В Москве не любят риск, поэтому от них не стоит ждать опрометчивых поступков, уточнил Меркурис. По его словам, российские военные продолжают сдерживать ВСУ, не давая им возможностей для восстановления и перегруппировки.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 311 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 990 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.