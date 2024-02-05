МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. О нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может, у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. Эстонский генерал испугался российских "глушилок", направленных на Европу

"Хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может. Хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО — нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла", — сказал посол.

Он отметил, что именно из этого следовало бы исходить западным политикам при выстраивании отношений с Россией.

"Но они не могут этого допустить — необходимо все время запугивать собственных граждан, поддерживать антироссийскую паранойю, чтобы оправдать перед населением огромные денежные вливания в украинский проект и собственный военно-промышленный комплекс", — добавил Тарабрин.

В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Позднее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.