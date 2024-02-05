МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев свидетельствует о сворачивании проектов Соединенных Штатов на Украине и в Европе. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Нуланд "устроила сюрприз" украинцам, пишут СМИ

Комментируя визит заместителя госсекретаря США в Киев, он заявил: "Прощается администрация (президента США Джо Байдена — прим. ред.) со своими основными кураторскими проектами. Американцы уходят с Украины и с Европы тоже".

При этом политолог отметил, что, если Дональд Трамп победит на выборах и придет к власти, Нуланд придется попрощаться с работой в Госдепартаменте, ведь даже Энтони Блинкен, как подчеркнул Карасев, терпел Нуланд лишь из-за ее обширных связей и знаний об Украине и Российской Федерации.

В то же время Карасев выразил уверенность, что с закрытием антироссийских проектов США в Европе и приходом к власти Трампа в странах Евросоюзе начнется смены элит. Сторонников Соединенных Штатов, по мнению украинского политолога, сменят правые и левые радикалы, как например, Сара Вагенкнехт в ФРГ и Марин Ле Пен во Франции.

Более того, политолог прогнозирует, что при президенте США Трампе может снизиться роль НАТО, в связи с чем место главного игрока в Европе займет другая страна.

"Если Америка уйдет, а вакуум силы не будет чем-то заполнен, если Америка и дальше будет сворачивать свое присутствие в Европе (при Трампе — прим. ред.), кто заполнит? Китай и Россия заполнят", — заявил Карасев.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев 31 января для встреч с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Нуланд сообщила, что американские дальнобойные снаряды GLSDB находятся в пути на Украину.