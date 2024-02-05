МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В мае президент Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий, поскольку к этому времени он уже будет исполняющим обязанности президента. Такой прогноз в беседе с телеканалом "Прямой" сделал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Зеленский высказался о замене главкома ВСУ Залужного

"Мы можем столкнуться с довольно проблематичной ситуацией после официального окончания легитимного срока пребывания Зеленского в должности в мае, — предупредил Тука. — Согласно украинскому законодательству <…> те или иные действия может выполнять исключительно президент Украины. Не исполняющий обязанности президента".

По словам экс-замминистра, с мая Зеленский, в частности, не сможет принимать решения по кадровым назначениям в правительстве и силовых ведомствах.

В похожую ситуацию, пояснил Тука, попадают и. о. министров в украинском кабмине: временно исполняющие обязанности министров не принимают решения, а только ставят свои подписи под распоряжениями правительства.

"И вот с мая месяца Зеленский окажется в такой же ситуации (как у и.о. министра в правительстве — прим. ред.)", — заявил политик.

Выборы президента на Украине должны были состояться весной нынешнего года. Однако украинские власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи чем выборы были отменены.