МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Западу следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, написала на своей странице в соцсети X американская журналистка Кэндис Оуэнс. Ликвидировать немедленно. Французский политик призвал распустить НАТО и ЕС

В частности, журналистка назидательно отметила: "Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток, которое произошло несмотря на обещания наших правительственных чиновников не делать этого после объединения Германии".

После этого Оуэнс, словно осуждая читателей за невнимательность и забывчивость, напомнила, что российский лидер Владимир Путин чуть ли ни во всех своих публичных выступлениях на тему кризиса на Украине прямо и недвусмысленно указывал на эту причину.

Российское руководство неоднократно заявляло, что именно курс Киев на вступление в НАТО послужил одним из ключевых факторов начала специальной военной операции на Украине. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что инструкторы и военные государств-членов Североатлантического альянса уже участвуют в украинском конфликте.