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Мурашко прокомментировал призывы к выходу России из ВОЗ
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Выходить из Всемирной организации здравоохранения нелогично и нецелесообразно, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией, заявил в интервью РИА Новости министр... ПРАЙМ, 05.02.2024
новости, общество , здоровье, минздрав, воз, михаил мурашко, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Выходить из Всемирной организации здравоохранения нелогично и нецелесообразно, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Участвовать нужно, нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые соответственно поддерживают наше направление. Обмен данными, информацией должен быть", — сказал Мурашко.
Он пояснил, что такой вызов как пандемия показал необходимость сотрудничества. Важно также отстаивать собственное мнение, подчеркнул министр.
"Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно", — отметил Мурашко.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.