МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Выходить из Всемирной организации здравоохранения нелогично и нецелесообразно, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Минздрав заявил о продолжении поставок иностранных фармпрепаратов

"Участвовать нужно, нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые соответственно поддерживают наше направление. Обмен данными, информацией должен быть", — сказал Мурашко.

Он пояснил, что такой вызов как пандемия показал необходимость сотрудничества. Важно также отстаивать собственное мнение, подчеркнул министр.

"Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно", — отметил Мурашко.

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