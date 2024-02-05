МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Кремлю пока нечего сообщить об интервью президента РФ Владимира Путина зарубежным СМИ, но работа иностранных журналистов в России приветствуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы государства. Такер Карлсон раскрыл причину приезда в Россию

"Много иностранных журналистов приезжают ежедневно в Российскую Федерацию, многие продолжают работать здесь. Мы это приветствуем. Что касается возможных интервью президента, в том числе и зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего сообщить, если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", — сказал Песков.

Ранее Песков заявлял, что американское общество сегодня одурманено русофобской пропагандой, но ситуация когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер в связи с этим назвал его предателем, а конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американских демократов трясет от мысли, что журналист может взять интервью у Путина.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. Вел с 14 ноября 2016 по 21 апреля 2023 года политическое ток-шоу на канале Fox News под названием Tucker Carlson Tonight. Он создал и являлся шеф-редактором новостного сайта The Daily Caller. Fox News расторгнул контракт с Карлсоном после того, как последний проиграл иск производителю избирательных машин о распространении ложной информации о фальсификациях с помощью этих машин.