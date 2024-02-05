АФИНЫ, 5 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель греческого кабмина Павлос Маринкаси категорически опроверг слухи о намерении Афин якобы отправить Киеву зенитно-ракетные системы С-300 российского производства. В Греции отказались превращать страну в склад военного "металлолома" из США

"Это ни в коем случае не соответствует действительности, я опровергаю это категорически. Ни в коем случае не было намерения греческого правительства ставить под угрозу защиту страны, ее оборонную политику", — ответил он на вопрос журналистов о том, планирует ли Греция отправить С-300 на Украину, как пишет ряд СМИ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил передать или продать оружие Киеву, а взамен Вашингтон изучит возможность предоставить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи. После начала российской военной операции против Киева Греция одной из первых стран Запада направила Украине вооружение и военную технику. В Польше объявили "ноль толерантности" для украинского продовольствия

Уже 27 февраля 2022 года, через пять дней после начала российской военной операции, Афины отправили через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. При этом Греция заявила, что не станет передавать Киеву модернизированные танки "Леопард-2А6" и С-300 российского производства, а также те системы вооружения, поставка которых может ослабить обороноспособность Греции.

Ранее Москва направила ноту странам НАТО по поводу поставок оружия в Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России.

С-300 "Фаворит" — семейство зенитно-ракетных комплексов, которые способны поражать различные цели на высотах от десяти метров до 200 километров. ЗРК предназначены для для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.