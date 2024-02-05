2024-02-05T17:26:46+03:00
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В Финляндии отказались пояснить слова о "тысячах" нелегалов на границе
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В финской погранохране не стали комментировать, на чем основаны ранее упомянутые выводы о "сотнях и даже тысячах граждан третьих стран", намеревающихся пересечь границу Финляндии... ПРАЙМ, 05.02.2024
общество , экономика, новости, россия, финляндия, российско-финская граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В финской погранохране не стали комментировать, на чем основаны ранее упомянутые выводы о "сотнях и даже тысячах граждан третьих стран", намеревающихся пересечь границу Финляндии со стороны России.
Ранее в понедельник замначальника пограничной охраны Финляндии Марко Саарекс рассказал общественному вещателю Yle, что, согласно оценкам ведомства, сотни и даже тысячи граждан третьих стран намерены пересечь границу Финляндии со стороны России. Также о "тысячах людей", цель которых нелегальный въезд в страну сообщил в субботу премьер-министр страны Петтери Орпо.
"Мы не будем комментировать детали, которые вы запросили. Оценки основаны на информации, полученной из разных источников", — сказали РИА Новости в погранохране Финляндии в ответ на вопрос, на чем основаны упомянутые данные.
На этой неделе власти Финляндии намерены продлить закрытие границы с Россией. Сроки пока не уточняются.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.