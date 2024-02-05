МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Троим, спасавшимся от мобилизации гражданам Украины, не хватило несколько метров до границы с Румынией на горных тропах в Карпатах, сообщает госпогранслужба Украины. Кто займет место США? Вашингтон сворачивает проекты на Украине и в Европе

По данным ведомства, задержание нарушителей произошло в Вижницком районе Черновицкой области на западе страны.

"Сотрудники отдела погранслужбы "Селятин" задержали троих правонарушителей, направлявшихся к границе по горным тропам в пределах приграничной полосы в Вижницком районе… Группу удалось выявить и задержать с помощью служебной собаки, пришлось произвести несколько упреждающих выстрелов. Жителей Ивано-Франковской и Черновицкой областей задержали за несколько метров до линии государственной границы", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что задержанных ждет административное наказание, а одного из них — уголовная статья за сопротивление военнослужащим. Также сообщается, что найти проводника, который переправлял уклонистов на румынскую сторону, не удалось.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.