ФСБ задержала россиян, готовивших теракт против одного из руководителей Крыма
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт, который СБУ организовала против одного из руководителей Крыма, трое готовивших теракт россиян арестованы. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.
"В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан России Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. Задержанные дали признательные показания", — сказано в сообщении.
У подозреваемых изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) кумулятивного действия, радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины, перьевой стабилизатор, а также СВУ осколочно-фугасного действия и дистанционный взрыватель.
По факту возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Троих российских граждан, готовивших теракт, арестовали.
Одна из задержанных рассказала, что задание поступило в октябре 2023 года. Другой подозреваемый сообщил, что нападение готовилось на кортеж.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
https://1prime.ru/society/20240205/842989935.html