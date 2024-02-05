МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт, который СБУ организовала против одного из руководителей Крыма, трое готовивших теракт россиян арестованы. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ. Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

"В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан России Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. Задержанные дали признательные показания", — сказано в сообщении.

У подозреваемых изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) кумулятивного действия, радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины, перьевой стабилизатор, а также СВУ осколочно-фугасного действия и дистанционный взрыватель.

По факту возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Троих российских граждан, готовивших теракт, арестовали.

Одна из задержанных рассказала, что задание поступило в октябре 2023 года. Другой подозреваемый сообщил, что нападение готовилось на кортеж.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.