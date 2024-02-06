МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению к экстремистской деятельности, сообщает корреспондент агентства РИА Новости. В Крыму поддержали закон о конфискации имущества за фейки

Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация будет применяться в случае деятельности, направленной против безопасности России. Законопроект также предусматривает конфискацию денег, ценностей и имущества, используемых или предназначенных для финансирования преступной деятельности.

При этом необходимо обязательно доказать преступное происхождения денег и их использования для незаконных целей. Также речь идет об изъятии орудий преступления.

Законопроект также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, противоречащую интересам страны, оскорбления и дискредитацию российской армии.