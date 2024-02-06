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Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии
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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах... ПРАЙМ, 06.02.2024
общество , новости, россия, фейки о вооруженных силах, закон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению к экстремистской деятельности, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация будет применяться в случае деятельности, направленной против безопасности России. Законопроект также предусматривает конфискацию денег, ценностей и имущества, используемых или предназначенных для финансирования преступной деятельности.
При этом необходимо обязательно доказать преступное происхождения денег и их использования для незаконных целей. Также речь идет об изъятии орудий преступления.
Законопроект также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, противоречащую интересам страны, оскорбления и дискредитацию российской армии.