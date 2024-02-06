2024-02-06T21:09:00+03:00
2024-02-06T21:23:41+03:00
2024-02-06T21:09:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240206/843000610.html
В Москве скорректировали работу системы отопления
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Работу системы отопления в Москве скорректировали на фоне ожидаемого похолодания, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. руководитель... ПРАЙМ, 06.02.2024
энергетика, общество , новости, москва, отопление
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/81/842358197.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/81/842358197.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/81/842358196.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/81/842358196.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/81/842358184.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/81/842358184.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240204/842979832.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Работу системы отопления в Москве скорректировали на фоне ожидаемого похолодания, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве с пятницы, 9 февраля, начнется резкое похолодание. Он отмечал, что днем будет не теплее минус 14 градусов, ночью мороз будет до минус 24 градусов.
По его словам, специалисты скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях. Бирюков также пояснил, что режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", — добавил заммэра Москвы.
Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду с утра 7 января до утра 8 января.