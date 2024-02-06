МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Работу системы отопления в Москве скорректировали на фоне ожидаемого похолодания, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Хуснуллин высказался о развитии отрасли ЖКХ за счет повышения тарифов

руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в Москве с пятницы, 9 февраля, начнется резкое похолодание. Он отмечал, что днем будет не теплее минус 14 градусов, ночью мороз будет до минус 24 градусов.

По его словам, специалисты скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях. Бирюков также пояснил, что режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха.

"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", — добавил заммэра Москвы.

Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду с утра 7 января до утра 8 января.