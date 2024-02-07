МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Украина не способна победить Российскую Федерацию, а значит, единственный выход для Киева — мирное соглашение. Но существуют только два договоренности: плохой и очень плохой, ведь Россия никогда не откажется от занятых территорий, пишет The New York Times. "Его проблема". Генерал ВСУ публично унизил Зеленского

Очень плохой вариант, по мнению авторов материала, заключается в том, что Россия пойдет только на такое на мирное соглашение, которое оставит за ней ныне занятые территории и при этом гарантирует нейтральный статус Украины, остановив таким образом движение Киева в сторону НАТО и Евросоюза.

"Украинцы называют эту сделку капитуляцией, — утверждают авторы и тут же отмечают: — Но без дополнительной американской помощи они будут вынуждены принять ее".

Более выгодная — то есть просто плохая — сделка, как считают в New York Times, оставила бы Украине хотя бы часть ныне занятых Россией земель, а, кроме того, гарантировала бы помощь США и Евросоюза в случае возобновления конфликта с "восточным соседом".

"Возможно, тогда Путин дважды подумает о дальнейших атаках. В этом сценарии Украина может не сразу присоединиться к НАТО или Европейскому союзу, опасность чего в первую очередь побудила Россию на ее спецоперацию", — говорится в публикации.

Но чтобы "просто плохой" вариант стал жизнеспособным, Украине, по мнению авторов, потребуется более сильная армия, которая смогла бы ослабить мощь России.

Далее, не обременяя себя аргументацией, авторы утверждают, что армия России утратила свое "самое современное вооружение", а модернизация российских вооруженных сил отложена на годы" — и это несмотря на то, что американский военный журнал U.S. News & World Report признал ВС РФ лучшими в мире, а в рейтинге стран с самыми могущественными армиями Россия обошла и Соединенные Штаты, и Китай.

Следуя той же, скажем так, не безупречной логике, авторы делают такое предположение: "Если предложенный пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов когда-либо будет реализован, это может позволить Украине нанести более смелые удары в тылу России. Такие операции выводят Москву из равновесия <…> Деньги Конгресса могут стать решающим фактором между плохой сделкой и не очень плохой сделкой. Положительное решение американских законодателей укрепило бы позиции Украины за столом переговоров".

Без этого, утверждается в публикации, расчеты российского руководства могут оказаться верными, и Россия "сможет продержаться дольше, чем Запад".