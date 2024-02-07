МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и призывах к осуществлению действий против безопасности государства. Госдума приняла закон о конфискации за фейки об армии

"К виновным в совершении преступлений против безопасности Российской Федерации будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений", — заявил первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Владимир Полетаев.

Он также подчеркнул, что конфискация является мерой уголовно-правового воздействия, направленной на предотвращение совершения преступлений и профилактическое воздействие.

Отмечается также, что поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы ввести возможность конфискации денег или имущества за деятельность, направленную безопасности российского государства.

Ранее 31 января Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о конфискации активов за дискредитацию вооруженных сил и финансирование преступлений против России.