МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Об этом сообщается в карточке документа на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Пленарное заседание Государственной Думы РФ

Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

Согласно тексту документа, регионы наделяются полномочиями вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, они смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки, такие как пиво, сидр, пуаре, медовуху, из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Кроме того, регионы смогут ограничить время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на придомовых территориях. Ранее ограничения распространялись только на крепкий алкоголь.