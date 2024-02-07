МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Об этом сообщается в карточке документа на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

Согласно тексту документа, регионы наделяются полномочиями вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, они смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки, такие как пиво, сидр, пуаре, медовуху, из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Кроме того, регионы смогут ограничить время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на придомовых территориях. Ранее ограничения распространялись только на крепкий алкоголь.