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Совфед одобрил закон об ограничении "наливаек" в домах
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Совет Федерации одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Об этом сообщается... ПРАЙМ, 07.02.2024
общество , новости, россия, совфед, "наливайки"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Об этом сообщается в карточке документа на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно тексту документа, регионы наделяются полномочиями вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, они смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки, такие как пиво, сидр, пуаре, медовуху, из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.
Кроме того, регионы смогут ограничить время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на придомовых территориях. Ранее ограничения распространялись только на крепкий алкоголь.