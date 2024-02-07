БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал список депутатов, которые проголосовали за и против ряда его реформ, последних он назвал предателями, следует из его поста в соцсети X. Шоковые реформы: Милей "подарит" США 51-й штат

"Здесь список преданных и предателей. Заходите и смотрите на врагов лучшей Аргентины", — написал Милей и привел список депутатов, голосовавших накануне в поддержку и против реформ.

6 февраля палата депутатов вернула на доработку реформы Милея. Сообщалось, что разногласия среди народных избранников вызвала, в частности, глава закона о приватизации госкомпаний.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 "шоковых" реформах, направленных на либерализацию экономики. Они также затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ.