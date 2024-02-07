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Милей опубликовал список "предателей", которые были против его реформ
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Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал список депутатов, которые проголосовали за и против ряда его реформ, последних он назвал предателями, следует из его поста в соцсети... ПРАЙМ, 07.02.2024
общество , новости, в мире, аргентина, хавьер милей, реформы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал список депутатов, которые проголосовали за и против ряда его реформ, последних он назвал предателями, следует из его поста в соцсети X.
"Здесь список преданных и предателей. Заходите и смотрите на врагов лучшей Аргентины", — написал Милей и привел список депутатов, голосовавших накануне в поддержку и против реформ.
6 февраля палата депутатов вернула на доработку реформы Милея. Сообщалось, что разногласия среди народных избранников вызвала, в частности, глава закона о приватизации госкомпаний.
В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 "шоковых" реформах, направленных на либерализацию экономики. Они также затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ.