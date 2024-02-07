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Посол назвал закрытие границ Финляндией шагом к разрыву отношений
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Закрытие Финляндией границ с Россией станет шагом к полному разрыву двусторонних отношений, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. Ранее финские власти решили... ПРАЙМ, 07.02.2024
общество , новости, россия, финляндия, границы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Закрытие Финляндией границ с Россией станет шагом к полному разрыву двусторонних отношений, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.
Ранее финские власти решили продлить закрытие границ до 11 февраля.
Посол подчеркнул в беседе с РИА Новости, что такое решение Москва расценивает как шаг, направленный на полный разрыв российско-финских отношений. По его словам, Хельсинки не принимают во внимание желания жителей, у которых в России есть родные и близкие.
"Некоторый оптимизм, впрочем, внушают заявления представителей финского МВД (курирует погранслужбу) о том, что изучаются различные варианты, которые позволили бы возобновить движение через границу. Хотелось бы надеяться, что эти декларации приведут к конкретным действиям. Рассчитываем, что открытию границы будет способствовать и продолжающийся диалог между погранслужбами наших стран", — добавил Кузнецов.
Правительство Финляндии впервые закрыло границу 18 ноября. По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.