МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Закрытие Финляндией границ с Россией станет шагом к полному разрыву двусторонних отношений, заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. Посол России раскритиковал изъятие Канадой российских активов

Ранее финские власти решили продлить закрытие границ до 11 февраля.

Посол подчеркнул в беседе с РИА Новости, что такое решение Москва расценивает как шаг, направленный на полный разрыв российско-финских отношений. По его словам, Хельсинки не принимают во внимание желания жителей, у которых в России есть родные и близкие.

"Некоторый оптимизм, впрочем, внушают заявления представителей финского МВД (курирует погранслужбу) о том, что изучаются различные варианты, которые позволили бы возобновить движение через границу. Хотелось бы надеяться, что эти декларации приведут к конкретным действиям. Рассчитываем, что открытию границы будет способствовать и продолжающийся диалог между погранслужбами наших стран", — добавил Кузнецов.

Правительство Финляндии впервые закрыло границу 18 ноября. По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.