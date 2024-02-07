МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. По итогам 2023 года реальная зарплата россиян выросла на 7,7%, что можно объяснить рынком труда соискателей и высоким спросом на кадры, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Россию назвали одной из трех стран, где выросла реальная зарплата

"Величина минимального размера оплаты труда напрямую влияет на доход 4,8 миллиона наших граждан. По последним данным Росстата, реальная заработная плата в 2023 году возросла на 7,7%. Это в значительной мере следствие сформировавшегося рынка труда соискателей и возросшего спроса на кадры, особенно в производственном секторе", — сказал Котяков во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Кроме того, министр подчеркнул, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, в то время как численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек. По его словам, подобная активность россиян в экономике стала возможной, в том числе, благодаря государственной службе занятости, которая работает не только с соискателями, но и с работодателями.

Как резюмировал Котяков, служба оказывает услуги таким крупным компаниям, как РЖД, Росатом, КАМАЗ, Калашников и другие.