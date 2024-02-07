Котяков: реальные зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,7%
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. По итогам 2023 года реальная зарплата россиян выросла на 7,7%, что можно объяснить рынком труда соискателей и высоким спросом на кадры, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Величина минимального размера оплаты труда напрямую влияет на доход 4,8 миллиона наших граждан. По последним данным Росстата, реальная заработная плата в 2023 году возросла на 7,7%. Это в значительной мере следствие сформировавшегося рынка труда соискателей и возросшего спроса на кадры, особенно в производственном секторе", — сказал Котяков во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Кроме того, министр подчеркнул, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, в то время как численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек. По его словам, подобная активность россиян в экономике стала возможной, в том числе, благодаря государственной службе занятости, которая работает не только с соискателями, но и с работодателями.
Как резюмировал Котяков, служба оказывает услуги таким крупным компаниям, как РЖД, Росатом, КАМАЗ, Калашников и другие.
https://1prime.ru/society/20240207/843009506.html