МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российскому обществу "Знание" за 3 года удалось вернуть статус главной просветительской организации в стране, рассказал РИА Новости генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Цены на билеты в кино достигли пика со времен "пандемийной аномалии"

"Много что, конечно, хочется выделить и вспомнить. Наверное, главное — это масштаб, которого мы смогли достичь. Общество "Знание" почти за три года с момента перезагрузки смогло вернуть статус главной просветительской организации страны", — заявил гендиректор организации в ответ на вопрос, чем ознаменовался для "Знания" 2023 год.

Российской общество "Знание" является общественной некоммерческой организацией, которая осуществляет просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения действуют в 89 российских субъектах.

Основные условия, формы и механизмы создания в стране массовой просветительской организации современного уровня, источники и порядок ее финансирования определены в указе президента России от 11 декабря 2015 года "О создании Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.