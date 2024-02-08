МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Москву и интервью с президентом России Владимиром Путиным вызвала резонанс как в США, так и в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Карлсон назвал дату и время публикации интервью с Путиным

6 февраля журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Это подтвердил Песков.

"Сама по себе персона Карлсона и его приезд в Россию и интервью с Путиным — это событие, которое вызвало такой особый резонанс не только в Америке, но и у нас в стране, справедливости ради. Резонанс иногда, скажем так, зашкаливающий. Очевидно, что это интервью, которое ждут", — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что беседу будут читать и анализировать не один день.

По его словам, любое интервью главы государства, особенно иностранному представителю, является важным событием. Пресс-секретарь президента добавил, что Карлсон вряд ли нуждается в защите со стороны Москвы.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что западные власти "слышали голоса, которые ставят под сомнение или бросают тень на поддержку Украины". По его словам, доказательства важности поддержки Киева для безопасности США и НАТО, которые Вашингтон не раз приводил, превалируют над доводами таких критиков, как Такер Карлсон.