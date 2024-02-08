МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Взявший интервью у президента России Владимира Путина журналист Такер Карлсон, вероятно, заключит контракт с российскими СМИ, это будет неудивительно, считает экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, рассказав об этом в интервью телеканалу MSNBC. Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне

"Я не удивлюсь, если у него появится контракт с российским СМИ", — заявила Клинтон.

Кроме того, она предположила, что Карлсон подвергается насмешкам со стороны российских СМИ. В этой связи она назвала журналиста "щеночком" и "полезным идиотом" — клише, которое приписывалось советским функционерам для описания агентов влияния на общественное мнение в других странах.

6 февраля журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По данным газеты Wall Street Journal, интервью опубликуют в четверг, 8 февраля, в шесть часов вечера — в два часа ночи 9 февраля по московскому времени.

Позднее издание Newsweek сообщало, что Брюссель может рассмотреть введение санкций против журналиста. Если это правда, комментировал публикацию американский бизнесмен Илон Маск, то такой шаг оскорбит американскую общественность.