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В ЕС сообщили, что не обсуждают введение санкций против Такера Карлсона
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В настоящее время Евросоюз не обсуждает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за его интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом агентству... ПРАЙМ, 08.02.2024
общество , новости, в мире, ес, санкции, такер карлсон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. В настоящее время Евросоюз не обсуждает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за его интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Ранее 6 февраля журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Позднее издание Newsweek сообщало, что Брюссель может рассмотреть введение санкций против журналиста. Если это правда, комментировал публикацию американский бизнесмен Илон Маск, то такой шаг оскорбит американскую общественность.
"В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах Евросоюза относительно человека, которого вы упомянули", — отметил Стано. Он также заметил, что "санкции готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС (государствами-членами) в рамках внутренней и конфиденциальной процедуры, и мы не комментируем ее детали".
Официальный представитель ЕС заключил, что санкции регулярно пересматриваются, и новые лица или организации могут быть добавлены в список.