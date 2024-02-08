МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство Финляндии снова продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля, сообщило в четверг министерство внутренних дел страны. Посол России в Финляндии рассказал о пагубных последствиях санкций

"Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года", — сказано в пресс-релизе на сайте МВД.

Ранее ведомство объявило, что граница между Финляндией и Россией будет закрыта до 11 февраля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.