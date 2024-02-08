МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В избирательный бюллетень на президентских выборах России будут включены четыре кандидата, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года, само голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе и в недружественных странах. В свою очередь Памфилова заявляла, что Россия делает все, чтобы избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать.