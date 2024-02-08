МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Министерство обороны России предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех служащих по контракту во время мобилизации и военного положения, следует из данных соответствующего законопроекта. В Минобороны рассказали об улучшении характеристик российского оружия

"В период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту ‎в Вооруженных силах (ВС) РФ, и граждан РФ, призванных на военную службу ‎по мобилизации в ВС РФ: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, — 70 лет; имеющих иное воинское звание, — 65 лет", — сказано в документе.

По данным министерства, в настоящее время в законодательстве устанавливается предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия закона), но при этом документ не определяет верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до этой даты.

Ранее ведомство отмечало, что в вооруженных силах страны насчитывается более 640 тысяч контрактников. Более 40 тысяч военнослужащих также служат в боевом армейском резерве. В рамках частичной мобилизации было призвано 302 503 человека, средний возраст которых составляет 35 лет, большинство из них состоят в браке и являются отцами. Кроме того, 3,6 процента мобилизованных мужчин не служили в армии, и только 7 процентов имеют высшее образование.