НЬЮ-ЙОРК, 8 фев — ПРАЙМ. Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным крайне захватывающее, нужно дождаться эффекта после его публикации, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В ЕС сообщили, что не обсуждают введение санкций против Такера Карлсона

"Конечно, это захватывающая вещь — без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект", — сказал министр в интервью РИА Новости.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным в соцсети X. Позднее сообщалось, что интервью будет опубликовано 9 февраля в 2.00 по мск.

Разговор с российским лидером, по мнению американцев, поможет простым американцам понять причины последних геополитических событий. Журналист также заверил, что не будет монтировать беседу и представит ее бесплатно на своем сайте. Видеообращение Карлсона из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров.

Приезд журналиста в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".