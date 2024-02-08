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Сийярто прокомментировал интервью Карлсона с Путиным
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Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным крайне захватывающее, нужно дождаться эффекта после его публикации, заявил глава МИД Венгрии Петер... ПРАЙМ, 08.02.2024
общество , новости, в мире, россия, венгрия, такер карлсон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев — ПРАЙМ. Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным крайне захватывающее, нужно дождаться эффекта после его публикации, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Конечно, это захватывающая вещь — без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект", — сказал министр в интервью РИА Новости.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным в соцсети X. Позднее сообщалось, что интервью будет опубликовано 9 февраля в 2.00 по мск.
Разговор с российским лидером, по мнению американцев, поможет простым американцам понять причины последних геополитических событий. Журналист также заверил, что не будет монтировать беседу и представит ее бесплатно на своем сайте. Видеообращение Карлсона из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров.
Приезд журналиста в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".